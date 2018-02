El diario Público no deja que opines si no pasas por caja

He ido a comentar una noticia llena de mentiras que ha publicado el diario Público (la de que la glicerina y el propilenglicol de los cigarrillos electrónicos producen cáncer) cuando veo que han cambiado el sistema de comentarios y te anuncian que para poder comentar tienes que formar parte de su comunidad ... el problema es que eso no implica un simple registro, sino que tienes que pagar una cuota de 6 euros al mes de apoyo al diario. Me he quedado de piedra, y espero que sea un error, ya les he escrito advirtiéndoles de la barbaridad.