Me diagnosticaron esquizofrenia a los 17 años, así que empecé a dibujar mis alucinaciones para superarlo

Siempre he sido una “artista”, solo que no me di cuenta de lo que eso significaba hasta que apareció mi enfermedad mental. Odio el término “mentalmente enferma” implica que lo que soy como persona está corrupto y roto en lo más básico. Por desgracia, tan pronto como le digo a la gente contra lo que lucho, siento que eso es todo lo que ven en mi. Ven el estigma perpetuado por los medios, y los estereotipos inexactos que muestran en Hollywood. Por eso es precisamente que soy tan abierta sobre aquello con lo que vivo.