El día en que Serrat bailó con la momia de una monja

¿Qué es lo que une al cantante Joan Manuel Serrat, a un carbonero valenciano de principios del siglo XX y a la momia de una monja en la Semana Trágica de Barcelona? Con Ramón Clemente García no hay ni siquiera utilidad en la injusticia. ¿Qué provecho se sacó de la extinción de esa vida juvenil? Ninguno. El carbonero era un ser inofensivo. No pertenecía á ningún partido político, no era socio de ninguna agrupación obrera, era un cuitado, un “¡viva la Virgen!”, como suele decirse.