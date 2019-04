Día mundial contra el ruido: Somos parte de la solución

El ruido es un problema que tiene unas características muy concretas, que lo hacen merecedor de una atención especial y de que, un año más, nos sumemos a la celebración de este Día Internacional de Concienciación contra el Ruido. Algunas de estas características son: que no se visibiliza; que damos por hecho que nos afecte en nuestro día y en nuestras viviendas; que tiene graves consecuencias sobre nuestra salud; que no dejará de crecer si no tomamos las medidas oportunas, sobre todo en las grandes ciudades y que en nuestras viviendas.