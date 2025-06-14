El día que cayó el Sha: cómo Irán cambió para siempre en 1979

En enero de 1979, Irán vivió uno de los momentos más decisivos de su historia moderna: la caída del Sha Mohammad Reza Pahlaví. Lo que comenzó como una ola de protestas se convirtió en una revolución que no sólo derrocó a una monarquía de décadas con voluntad reformista -la Revolución Blanca-, aunque únicamente beneficiando a las élites, sino que también dio paso a un nuevo régimen basado en la religión islámica, liderado por el ayatolá Ruhollah Jomeini.
| etiquetas: irán , sha , 1979
Venir con ostias del pobre Sha... q muy progre muy progre pero le echaron de una patada en el puto culo por casi quebrar el pais, ojo quebrar un pais, un pais con petroleo... montando una farra... De dimensiones tan epicas que hacen tambalear las finanazas y lo televisas pa q te vea todo el mundo como te acaricias el ciruelo pensando que eres la polla mientras el resto del pais en la mierda...
www.bbc.com/mundo/noticias-40457994
Es un poco manda cojones eh que Ayatola no me toques la pirola pero es que el Sha era un pedazo de subnormal tambien muy majo... que igual esto se nos olvida y de esos polvos estos lodos
..y con esa canción en la cabeza he entrado a comentar...
www.youtube.com/watch?v=9XlpPgR0WBM&list=RD9XlpPgR0WBM&start_r
Un puto sátrapa que se dedicó a expoliar el país.
Mohammad Mosaddeq,[1] transcrito como Mossadeq, Mossadegh, Mosaddiq ([mohæmˈmæd(-e) mosædˈdeɢ]ⓘ en persa: محمد مصدق; Teherán, 19 de mayo de 1882-Ahmadabad, 5 de marzo de 1967), fue un primer ministro elegido democráticamente en Irán y que gobernó entre 1951 y 195
es.m.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mosaddeq
Aquí solo vas a encontrar la versión lobotomizada en la que EEUU y occidente son abanderados de la paz y la libertad. Bueno, lo de la paz ya no cuela, pero lo de la libertad ha calado bien hondo. Y sí, ya se que no habla de occidente, pero es la visión de alguien que "piensa" así.
Por cierto, el Sah llegó a gobernar de manera absoluta en Irán después de que la CIA derribara el gobiermo demicrático de Mossadegh, la única vez que un presidente fue democráticamente electo en Irán, y que nacionalizó la Anglo Persian Oil company. La primera vez que la CIA intervino directamente en derribar un gobierno extranjero, y como curiosidad, el agente que lo dirigió fue Kermit Roosevelt, sobrino del Theodore presidente.