El día que cayó el Sha: cómo Irán cambió para siempre en 1979

En enero de 1979, Irán vivió uno de los momentos más decisivos de su historia moderna: la caída del Sha Mohammad Reza Pahlaví. Lo que comenzó como una ola de protestas se convirtió en una revolución que no sólo derrocó a una monarquía de décadas con voluntad reformista -la Revolución Blanca-, aunque únicamente beneficiando a las élites, sino que también dio paso a un nuevo régimen basado en la religión islámica, liderado por el ayatolá Ruhollah Jomeini.