Di, perra mora, di, matadora, ¿Por qué me matas, y, siendo tuyo, tan mal me tratas? Perra Mora: Baile español que data aproximadamente del siglo XVI. De ritmo quinario, no se posee descripción coreográfica, pero Cervantes lo sitúa en el ámbito de la zarabanda, el pésame-dello y la chacona en su La Ilustre Fregona. Está compuesta por el genial compositor español Pedro Guerrero (a pesar de su título tan políticamente incorrecto en los días que corren, mas no por aquellos entonces) Está conservada en el Cancionero de Medinaceli.