La DGT desmiente que pueda multar por el uso de la mascarilla en el coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) acaba de terminar con una de las polémicas de los últimos días: el uso de las mascarillas en el interior del vehículo y las posibles multas que se estaban imponiendo a los conductores y usuarios por este motivo. "El uso de la mascarilla es una cuestión de salud pública. Por tanto, su no uso no es una infracción de Tráfico y no es sancionable por la DGT, ni con multas ni con puntos"