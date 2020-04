Devs: no es sólo un thriller con programadores. Una serie sobre la realidad del universo y los límites de la computación

No pasa nada, es una serie y no una clase del instituto. Los comentarios que he leído de físicos con respecto a la libertad con que Garland infiere conclusiones de las teorías que aparecen en la serie tampoco la elogian como rigurosa. La ciencia ficción no tiene que serlo, disculpen la obviedad, tiene que ser consistente en las reglas que se da a si misma cada obra.