Detienen a un camarero de Santander por echar semen en el café de sus clientes

La mañana del Lunes una cliente de una famosa cafetería de Santander, puso una hoja de reclamaciones y llamó a la policía nacional para denunciar al establecimiento, asegurando que en su café bombón, en lugar de leche condensada, había semen. Fuentes policiales nos aseguran que la cliente estaba segura de lo que decía. “Esa textura y sabor me resulta muy familiar, y no, no es leche condensada”. La denunciante es una chica de compañía conocida en el paseo pereda, por lo que el testimonio de la joven era muy fiable para los agentes.