Detienen en Argentina a "Malvavisco": delincuente llamado así por malvado y bizco

En Argentina, la detención de un joven de 24 años se volvió viral, específicamente por el curioso origen del apodo del malhechor, quien era conocido en el mundo delictual como “Malvavisco”. Según medios locales, el alias surge de una mezcla de características que le atribuían en su entorno: “malvado y bizco”. Tras corroborar la orden judicial, los agentes procedieron a su detención y lo trasladaron a la unidad policial, donde quedó tras las rejas a disposición de la justicia.