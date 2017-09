Detenido en el Líbano un director de cine recién llegado del Festival de Venecia

El cineasta franco-libanés Ziad Doueiri, cuya película "The Insult" fue recibida con aplausos en el pasado Festival de Venecia, fue detenido e interrogado por un tribunal militar a su llegada al aeropuerto de Beirut. Doueiri viajaba para el estreno en cines de la película. El interrogatorio estaría relacionado con su anterior filme, "The Attack", con una mención especial en el Festival de San Sebastián en 2012. La película fue rodada parcialmente en Israel y está prohibida en el Líbano. A los libaneses no les está permitido viajar a Israel.