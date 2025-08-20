Detenidas cuatro personas acusadas de robar ocho toneladas de cobre en gasolineras y otros negocios de Madrid y Oviedo

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas acusadas de sustraer ocho toneladas de cableado de cobre en gasolineras y negocios de diferentes localidades de Madrid y Oviedo. Tres de ellas como presuntas responsables de un delito de robo con fuerza y daños y otra como encargada de la chatarrería donde se realizaba la compra-venta del material. Los robos dejaban a los comercios sin suministro eléctrico y, por tanto, sin servicio, causando un perjuicio económico superior a los 70.000 euros, ha informado la Jefatura Superior de Policía.