Detección de micrófonos ocultos con Salamandra  

Una las charlas de la Chaos Communication Congress, que tuvo lugar recientemente en Leipzig (34C3), fue la presentación de Veronica Valeros y Sebastián García: Spy vs. Spy: A modern study of microphone bugs operation and detection. Inspirados en el activista chino Ai Weiwei, que descubrió micrófonos ocultos en su casa tras regresar de un viaje de más de dos meses por Alemania y el Reino Unido, enfocaron su investigación principalmente en dispositivos transmisores de radio FM y crearon una herramienta llamada Salamandra para su detección.