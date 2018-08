Despliegan una pancarta contra Felipe VI en Barcelona

En la fachada del número 9 de Plaza Cataluña, donde este viernes se celebran los actos en recuerdo a las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils hace un año, se ha desplegado una pancarta contra Felipe VI bajo el lema "The Spanish king is not welcome in the catalan countries" (El rey de España no es bienvenido en los países catalanes). Los reyes tienen previsto asistir a estos homenajes.