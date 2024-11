"Lo de Trump no es un partido, no se trata del partido republicano. Lo de Trump es otra cosa: violenta, agresiva, organizada como una hermandad misógina de aspiración viril para recuperar un mundo en el que muchas, muchísimas de nosotras, ya no estamos ni estaremos. Eso es. Ahora toca pensar cómo, de qué forma conseguiremos no pertenecer, no participar, cuando llegue aquí lo que representan Trump y sus bros. Está al caer. Nos hará falta mucha inteligencia, sí, pero también una desobediencia bien organizada."