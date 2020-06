Desmontando los ataques al ingreso mínimo vital

Es una “paguita”: El ingreso mínimo vital (IMV) es una prestación no contributiva de la SS, es decir, no depende de la cotización anterior. Pero no es la única prestación no contributiva de la SS, por lo que si el IMV es una “paguita” entonces también son “paguitas” la pensión no contributiva de jubilación, la de invalidez no contributiva, el subsidio de desempleo, la pensión de viudedad o la de orfandad. // Es para ninis, menas y “extranjeros ilegales”: Pues no, porque el ingreso mínimo vital no se abona por persona sino por familia.