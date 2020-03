Desmontado el ‘negocio’ del pan con masa madre: precio de oro entre dudas de expertos y dietistas

Hay establecimientos en las que no venden pan de masa madre, sino pan con masa madre -nótese el matiz. Es decir, que pueden usar el producto, pero no hacerlo correctamente. O le pueden añadir aditivos o más levadura de la permitida… o muchas otras sustancias no naturales. El boom, o la moda –como la queramos llamar–, ha disparado las ventas pero también las 'sospechas' de nutricionistas, expertos o profesores doctos en la materia. Toca, por tanto, desmontar el ‘negocio’.