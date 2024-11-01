edición general
3 meneos
11 clics
La Deskomunal cierra este 2026 tras 14 años como referente de la cultura alternativa de Barcelona

La Deskomunal cierra este 2026 tras 14 años como referente de la cultura alternativa de Barcelona

Después de 14 años, el proyecto cooperativo que incluye el espacio de trabajo La Comunal, una sala de conciertos con capacidad para 200 personas y un bar-restaurante, dirá adiós definitivamente. En un comunicado en Instagram, afirman que el "desgaste" causado por inspecciones y denuncias, entre otros factores, los ha empujado a tomar esta decisión. El proyecto cooperativo ha luchado por convertirse en un espacio de música y cultura alternativa en Barcelona, "en una ciudad donde faltan de estos tipos, cada vez más", tal y como han remarcado.

| etiquetas: deskomunal , barcelona , sants
2 1 0 K 33 cultura
sin comentarios
2 1 0 K 33 cultura

menéame