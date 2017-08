Desintoxicación: Qué hay detrás de Exeintel, la sospechosa empresa tejana que dice que habló con Younes Abouyaaqoub(CAT)

La conversación no tiene credibilidad y la empresa es desconocida. VilaWeb se ha puesto en contacto telefónico varias veces con la empresa y no ha conseguido hablar con nadie. Siempre salta un contestador automático. Además, una investigación de los datos públicos que hay sobre la compañía da como resultado un perfil muy extraño. El principal contacto con Exeintel Group son dos webs, la suya y la de Counter Global Defense, teóricamente la empresa de la que depende. Ambas webs no presentan prácticamente ningún dato que se pueda comprobar.