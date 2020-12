Las designaciones de sexo en el certificado de nacimiento son dañinas para los trans y deben ser abolidas [EN]

Un artículo publicado en el New England Journal of Medicine argumenta que el hecho de que los certificados de nacimiento muestren el género podría perjudicar a los "intersexuales y transexuales". "Las designaciones de sexo en los certificados de nacimiento no ofrecen ninguna utilidad clínica y pueden ser perjudiciales para los intersexuales y transexuales", dice el resumen del artículo, escrito por los doctores Vadim M. Shteyler y Eli Y. Adashi, y la abogada Jessica A. Clarke, y publicado por el NEJM el jueves.