Desgranando la polémica baliza V16: bulos y críticas legítimas al nuevo dispositivo obligatorio en carretera

Desgranando la polémica baliza V16: bulos y críticas legítimas al nuevo dispositivo obligatorio en carretera  

El periodista José Precedo analiza la polémica implementación de la baliza V16, que a partir del 1 de enero de 2026 pasa a ser obligatoria para todos los conductores. Destaca la hipocresía política de VOX e plena campaña electoral en Extremadura, cuando acusaron al Gobierno de utilizar la baliza para geolocalizar a los ciudadanos. Una crítica llamativa si se tiene en cuenta que hace apenas seis meses el propio partido defendía la V16 como una "tecnología innovadora", en una proposición no de ley impulsada por Vox en el Congreso.

v16 , baliza , dgt , seguridad , trafico , hipocresía , vox
46 comentarios
Comentarios destacados:        
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Para mi las críticas principales son:

1) No se ve. No se ve en determinadas situaciones muuuucho menos que los propios warnings.
2) La conectividad es ridícula. No tiene sentido que no comunique a los servicios de emergencia y seguros para avisar a la grúa.
3) No tiene sentido que no esté armonizado con la UE
6 K 84
sleep_timer #3 sleep_timer *
#1 Carretera comarcal, te quedas tirado con el Citroen Mehari tras una curva cerrada, te pones la baliza magnética en la cabeza con un sombrero como el Inspector Gadget, nadie sabe que estás ahí porque en las carreteras comarcales no hay cartelones luminosos como en las autopistas o autovías, viene uno follao y te come con patatas, dado que los putos subnormales VAN A PROHIBIR LOS TRIÁNGULOS.
1 K 25
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Eso de prohibirlos no lo tengo tan claro.
3 K 45
Joker_2O #8 Joker_2O *
#3 Yo creo que se precipitaron, se supone que en el futuro con el coche conectado te enviaran una alerta directamente, si no me equivoco estos avisos por ahora saldrán en apps de GPS que usan datos de la DGT como Google maps o waze.
Al final esto nace para evitar atropellos al colocar los triángulos, a mi tampoco me parece del todo fiable al menos por ahora, habrán hechos sus estudios y le saldrán las cuentas, el tiempo lo dirá.
0 K 7
sleep_timer #11 sleep_timer
#8 ¿Es decir, que tienes que llevar el google map en el movil, movil el cual no puedes mirar porque te multan?
0 K 11
Joker_2O #18 Joker_2O
#11 La mayoría de coches desde ¿2010? te muestran apps en la pantalla del salpicadero.
Y aunque técnicamente no sea legal (ni ilegal) jamás vi a nadie que lo multaran por llevar el móvil con el GPS en un soporte para el coche. Técnicamente tampoco puedes cambiar la emisora o subir el volumen de la radio conduciendo, a no ser que tengas controles en el volante.
0 K 7
#21 Tronchador.
#18 Una década más a esa fecha.
0 K 7
#39 joseangel277
#18 Ponle unos cuantos años mas. En 2010 no habían casi ni Smartphones. En España el primer iPhone se lanzó en 2008 l primer Andoid en 2009.
Mi coche es de 2015, admite apps y la conectividad es muy, muy limitada. Aunque tiene navegador no lo utilizo. Llevo el móvil en un soporte y me pongo el waze hasta para el trayecto mas tonto. Mas de una vez me ha librado de atascos.
0 K 11
Cometeunzullo #44 Cometeunzullo
#18 ¿Como harán para avisar a los motoristas?
0 K 10
este_no_es_eltraba #12 este_no_es_eltraba *
#8 30 atropellos en mas de 20 años por poner los triángulos.... y habría que ver en que situaciones sucedieron.,.

mira, yo pondré la baliza, y los triángulos, y me salgo del coche a esperar en un lugar seguro, desde luego, no me voy a quedar dentro del coche parado, aunque este en el arcen, de una autopista o autovia...

eso de poner la baliza para quedarte dentro del coche, lo veo incluso mas peligroso que salir a poner los triangulos y salirte del coche para ponerse en un lugar seguro.


por cierto, no van a prohibir poner los triángulos.
2 K 34
Joker_2O #15 Joker_2O
#12 Totalmente de acuerdo con tu comentario, de hecho el invento esta bien para autopistas que creo que es lo mas peligroso.
Nada impide poner triángulos en carreteras secundarias y nacionales, aunque nunca me pasó, siempre tuve claro que si me quedo tirado en una autopista lo que voy a hacer es quedarme en el coche hasta que venga la GC a señalizar.
0 K 7
#23 Tronchador.
#15 Lo más peligroso son curvas cerradas. Es ahí donde un coche no te puede ver. En autopista el peligro es la velocidad, pero la probabilidad de que te pisen es mucho menor.
0 K 7
#38 Restrepo77
#8 No te flipes, estos mendrugos son lo suficientemente espabilados para saber perfectamente que si abrieran esas alertas a aplicaciones de terceros se les jodia el chollo.

Además que constantemente estarán saltando falsos avisos de gente que las activa “para ver qué pasa”.

Es más, hace mil que la aplicación de Waze/Google Maps incorpora el botón para señaliza coche averiado, accidente, obstáculo en la calzada, control policial, etc… pero claro, no estamos obligados bajo amenaza de multa a llevar la aplicación encendida.


Es todo un despropósito.
0 K 6
verocla #10 verocla
#3 Fuente?
1 K 21
Benzo #24 Benzo *
#3 Podrás usar los triángulos de forma adicional a la baliza, que es obligatoria, aunque no lo recomiendan. :-S
1 K 24
#14 Tensk
#1 Si la baliza llamase a los servicios de emergencia, etc., primero que no tiene por qué ser necesario, puesto que puede ser un simple pinchazo en carretera que uno mismo pueda resolver incluso en menos tiempo del que tarda en llegar la grúa. Pero es que, segundo y no menos importante, ya vería yo a gente con la baliza encendiéndola sólo para hacer la broma.

Teniendo en cuenta que, además de que no está regulado (según parece, no lo sé, y puede que lo hagan) el "mal uso", si a mí me…   » ver todo el comentario
0 K 10
DraWatson #22 DraWatson *
#1 La conectividad es un "poyaque" en toda regla. Está bien, pero si pretendes que alguien mueva una ambulancia por pulsar un botón en una baliza... algo no está bien. Imagínate que se enviase "algo" automáticamente cada vez que se pulsa una baliza... ¿qué se envía? Una ambulancia, esperando un accidente con heridos, un coche de bomberos esperando un accidente con excarcelación, o enviamos una grúa para solucionar un pinchazo... ¿o lo envíanos todo junto?

Tenemos poca…   » ver todo el comentario
4 K 46
ur_quan_master #31 ur_quan_master
#22 normativa : usa el sentido común.

¿Cuanto cobra el que hace la normativa?
0 K 11
DraWatson #33 DraWatson
#31 La normativa no dice que uses el sentido común. Pero la expresión debería ser perfectamente entendible es una conversación de un foro de internet.
0 K 7
ur_quan_master #37 ur_quan_master *
#33 las normativas de tráfico suelen ser lo suficientemente vagas como para que las multas queden al albur del agente de turno.
Luego ya si quieres recurre.
0 K 11
DraWatson #42 DraWatson
#37 Hay quien le llama a eso flexibilidad. Estaría bien que multasen por poner mal los triángulos a la gente que ahora los defiende en el 100% de los casos. En mi vida vi unos triángulos bien puestos, y nunca nadie recibió una multa por ello. Ya vi 2 o 3 veces la baliza puesta, su visibilidad se puede cuestionar, pero se veía más que unos triángulos.

Y aún así me parece una estafa que cobren la baliza a 30€ cuando hay linternas por menos de 5€ y algunos móviles por ese precio.
0 K 7
Gry #25 Gry
#1 Para que se vea ya tienes las luces de emergencia y para comunicarte con el 112 ya tienes el móvil y el sistema E-Call en vehículos nuevos (que es la versión obligatoria en toda la UE de las balizas v16).
0 K 15
#32 joseangel277
#1 Para comunicarse con los servicios de emergencia debería tener comunicación de voz bidireccional, para que puedas contarles lo que pasa. Para eso ya tienes el movil, que de paso te geoposiciona, etc etc...
Absurdo lo mires por donde lo mires.
0 K 11
Dene #34 Dene
#1 y lo mas importante... colo la pongo en mi descapotable??,,:-D :-D :ferrari:
0 K 13
#46 dclunedo
#1 Para mi la crítica principal es que es una excusa para que alguien "amigo" se forre.
0 K 7
elTieso #6 elTieso
Así que si olvidas revisar el estado de las pilas del cacharro te cascan 200 euros. Es para mí el peor fallo de las puñeteras balizas, cómo no llevan un conector al mechero del coche. He usado los triángulos una sola vez en los 18 años de uso del coche, es más que probable que el día que necesite la cosa esta me haya olvidado de revisar las pilas, eso si el frío no las ha descargado en invierno. El triángulo al menos lo echabas al maletero y te olvidabas de él.
4 K 53
este_no_es_eltraba #13 este_no_es_eltraba
#6 la multa es de 80 euros, 40 con pronto pago
0 K 8
kevers #16 kevers *
#6 ten las pilas aparte, la baliza que yo me he comprado tiene una pequeña bolsita en la que puedo meter la pila junto a la baliza.
0 K 10
DraWatson #17 DraWatson
#6 Si te preocupa, hay balizas que además de alimentarse por pilas se pueden alimentar por USB. Por otro lado si lo que te preocupa es que se quede fija en el techo debes buscar una que tenga ventosa además de imán para sujetarse. (imprescindible si tienes techo de cristal, o coche de aluminio o fibra)
0 K 7
#19 Oliram
Y proque no vale una baliza de las de antes (Sin conectividad) y una APP del movil de la DGT para avisar?
por que la nueva baliza es sobrecogedora
1 K 18
juliusK #7 juliusK
Yo solo un par: como es posible implementar (con obligación y multa) una medida de seguridad sin acordarla con los países europeos y creando la "cómica" situación de que a mí me crujira un benemérito agente (que es compañero, coño, de los hinjenieros que la diseñaron, en situación de reserva, seguro) por no llevarla mientras que a un ciudadano francés o alemán en el mismo control les salude amablemente deseándoles, feliz estancia en nuestro país aunque no la lleven. O como le explico a un poli francés, aleman o italiano que no llevo triángulos pero que mire usted que chulada llevo que destella. ¿Semis uropeos o no semos uropeos? ¿ein?
1 K 18
DraWatson #27 DraWatson
#7 cuando vas a otro país aplican las leyes del otro país. En España la velocidad máxima en autopista es de 120, pero en Italia es de 130, y en Alemania no hay límite. Eso pasa independientemente de si eres español, italiano o alemán. Con la baliza lo mismo. Pasa lo mismo con la baliza y con la velocidad. Te podría dar más ejemplos. Cada país puede poner las normas que quiera. Si un italiano viene a España y no tiene baliza, le caerá la mismita multa que te caerá a ti si no la llevas.
0 K 7
juliusK #43 juliusK
#27 creo que no es comparable, a un ciudadano nativo que incumpla SU legalidad en SU pais le van a multar igual que a mí cuando la incumpla en SU país, a un alemán que no lleve baliza legal y obligatoria en MIi país. "auf widersehen" mientras que si yo no la llevo me multará el mismo agente. Por otra parte, a ver qué me dice un poli alemán cuando le diga que paso de triangulos. Siguiendo tu razonamiento, al entrar en mi país debería seguir mis normas ergo llevar baliza. Y no no…   » ver todo el comentario
0 K 7
asola33 #35 asola33 *
Me parece raro ir por libre en un tema como este sin coordinar con Europa
0 K 12
#20 chocoleches
A mi me parece raro que lo hayan sacado sin hacer pruebas, en cualquier producto se coge a un grupo de prueba se les pide que lo usen un tiempo y se miden resultados. Por algún motivo, aquí ya se da por bueno desde el minuto uno, y eso que no hay precedentes de algo similar en ningún lugar del mundo.

Lo peor es que esta chorrada le da munición a los charlatanes de extremaderecha de tiktok y similares.
0 K 12
javipe #26 javipe
#20 En una de las notas de la DGT se indicaba hace meses que llevan tiempo testando las balizas V16 en las grúas de asistencia y en las camionetas de mantenimiento de las vías. Osea, que algo sí que se ha probado, Otra cosa es que sea suficiente.
0 K 9
#28 chocoleches
#26 Tienes un link de eso? Porque esos vehículos que indican tienen sirenas y luces de serie, mucho más potentes que la baliza, como es posible probar un sistema de alerta, en algo que ya tiene sistemas de alerta mejores de serie?
0 K 12
javipe #40 javipe
#28 Entiendo que han probado la parte de conectividad y la plataforma a la que se conectan los servicios tipo Waze y google maps para recoger esas incidencias, no para revisar la visibilidad de la baliza. A mi el navegador sí me avisa de coche detenido más adelante, lo que no estoy seguro es si lo está sacando de esa plataforma o de reportes de usuarios.
0 K 9
#29 Abril_2025
Las quejas contra la baliza me recuerdan a los señores mayores de los teleñecos que siempre se quejaban de todo.

Vale dos perras, se puede poner sin salir del coche en los casos en los que no sea seguro hacerlo, en casi todos los casos la visibilidad mejora, te dará mejor seguridad cuando salgas a poner el triángulo si es lo que quieres hacer y además envía tu posición a los servicios de emergencia.  media
0 K 11
MacMagic #30 MacMagic
Es un producto creado por dos ex-guardia civiles sin ningún estudio previo y impuesta porque si desde la DGT.

Pero eh, no hay corrupción y es por vuestra seguridad. Pocas carreteras de curvas han hecho los "expertos" de la baliza V16.
0 K 11
ChatGPT #9 ChatGPT
Es por tu seguridad.
0 K 11
sleep_timer #2 sleep_timer *
EDIT:
0 K 11
eltxoa #45 eltxoa
fui a compra run y la pila era una de esas cuadradas de 9 voltio que no se usan para casi nada y cuestan bastante y son difíciles de encontrar
0 K 11
javipe #36 javipe
Bajo mi humilde opinion la baliza no es una solución perfecta, pero no entiendo el hate que se le ha creado por parte de cierto sector, salvo que sea por criticar todo lo que hace el gobierno, que mira que tiene cosas que criticar pero esto (aún siendo repito mejorable) es poco entendible. La mayoría de las críticas que he oido:
- No se ven porque para homologarlo no se mide la intensidad lumínica: Falso, la intensidad y la dirección de la luz sí es parte e la homologación
- A un Frances que…   » ver todo el comentario
0 K 9
Traspié #41 Traspié
Hace dos días vi a un coche parado en la carretera con el V16 puesto, doble intermitente y sin los triángulos (mal hecho porque todavía son obligatorios). Conclusión: pudimos comprobar que el doble intermitente se veía de lejos muchísimo más y mejor que el V16 que solo pudimos distinguirlo al acercarnos. Creo que el V16 debería tener muchísima más potencia para que cumpliera bien su función, es poco más que una linterna de juguete.
0 K 7
hazardum #5 hazardum
Lo suyo es que fuera algo complementario, véase algún sitio que sea chungo poner los triángulos sin jugarse la vida pues pones eso mejor, pero la conectividad y demás se han fumado un porro, y debería ser mas luminosa también.

Es decir las primeras versiones sin conectividad pero añadiéndoles mas potencia de luz, hubiera estado perfecto.
0 K 7

