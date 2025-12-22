Desgranando la polémica baliza V16: bulos y críticas legítimas al nuevo dispositivo obligatorio en carretera  

El periodista José Precedo analiza la polémica implementación de la baliza V16, que a partir del 1 de enero de 2026 pasa a ser obligatoria para todos los conductores. Destaca la hipocresía política de VOX e plena campaña electoral en Extremadura, cuando acusaron al Gobierno de utilizar la baliza para geolocalizar a los ciudadanos. Una crítica llamativa si se tiene en cuenta que hace apenas seis meses el propio partido defendía la V16 como una "tecnología innovadora", en una proposición no de ley impulsada por Vox en el Congreso.
| etiquetas: v16 , baliza , dgt , seguridad , trafico , hipocresía , vox
1) No se ve. No se ve en determinadas situaciones muuuucho menos que los propios warnings.
2) La conectividad es ridícula. No tiene sentido que no comunique a los servicios de emergencia y seguros para avisar a la grúa.
3) No tiene sentido que no esté armonizado con la UE
Al final esto nace para evitar atropellos al colocar los triángulos, a mi tampoco me parece del todo fiable al menos por ahora, habrán hechos sus estudios y le saldrán las cuentas, el tiempo lo dirá.
Y aunque técnicamente no sea legal (ni ilegal) jamás vi a nadie que lo multaran por llevar el móvil con el GPS en un soporte para el coche. Técnicamente tampoco puedes cambiar la emisora o subir el volumen de la radio conduciendo, a no ser que tengas controles en el volante.
Mi coche es de 2015, admite apps y la conectividad es muy, muy limitada. Aunque tiene navegador no lo utilizo. Llevo el móvil en un soporte y me pongo el waze hasta para el trayecto mas tonto. Mas de una vez me ha librado de atascos.
mira, yo pondré la baliza, y los triángulos, y me salgo del coche a esperar en un lugar seguro, desde luego, no me voy a quedar dentro del coche parado, aunque este en el arcen, de una autopista o autovia...
eso de poner la baliza para quedarte dentro del coche, lo veo incluso mas peligroso que salir a poner los triangulos y salirte del coche para ponerse en un lugar seguro.
por cierto, no van a prohibir poner los triángulos.
Nada impide poner triángulos en carreteras secundarias y nacionales, aunque nunca me pasó, siempre tuve claro que si me quedo tirado en una autopista lo que voy a hacer es quedarme en el coche hasta que venga la GC a señalizar.
Además que constantemente estarán saltando falsos avisos de gente que las activa “para ver qué pasa”.
Es más, hace mil que la aplicación de Waze/Google Maps incorpora el botón para señaliza coche averiado, accidente, obstáculo en la calzada, control policial, etc… pero claro, no estamos obligados bajo amenaza de multa a llevar la aplicación encendida.
Es todo un despropósito.
Teniendo en cuenta que, además de que no está regulado (según parece, no lo sé, y puede que lo hagan) el "mal uso", si a mí me… » ver todo el comentario
Tenemos poca… » ver todo el comentario
¿Cuanto cobra el que hace la normativa?
Luego ya si quieres recurre.
Y aún así me parece una estafa que cobren la baliza a 30€ cuando hay linternas por menos de 5€ y algunos móviles por ese precio.
Absurdo lo mires por donde lo mires.
por que la nueva baliza es sobrecogedora
Lo peor es que esta chorrada le da munición a los charlatanes de extremaderecha de tiktok y similares.
Vale dos perras, se puede poner sin salir del coche en los casos en los que no sea seguro hacerlo, en casi todos los casos la visibilidad mejora, te dará mejor seguridad cuando salgas a poner el triángulo si es lo que quieres hacer y además envía tu posición a los servicios de emergencia.
Pero eh, no hay corrupción y es por vuestra seguridad. Pocas carreteras de curvas han hecho los "expertos" de la baliza V16.
- No se ven porque para homologarlo no se mide la intensidad lumínica: Falso, la intensidad y la dirección de la luz sí es parte e la homologación
- A un Frances que… » ver todo el comentario
Es decir las primeras versiones sin conectividad pero añadiéndoles mas potencia de luz, hubiera estado perfecto.