Desgranando la polémica baliza V16: bulos y críticas legítimas al nuevo dispositivo obligatorio en carretera  

El periodista José Precedo analiza la polémica implementación de la baliza V16, que a partir del 1 de enero de 2026 pasa a ser obligatoria para todos los conductores. Destaca la hipocresía política de VOX e plena campaña electoral en Extremadura, cuando acusaron al Gobierno de utilizar la baliza para geolocalizar a los ciudadanos. Una crítica llamativa si se tiene en cuenta que hace apenas seis meses el propio partido defendía la V16 como una "tecnología innovadora", en una proposición no de ley impulsada por Vox en el Congreso.