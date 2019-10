"Lo de desenterrar a Franco es un disparate, es como si desentierran a Fofó”  

A sus setenta años, el más gamberro de los legendarios Payasos de la Tele continúa al pie del cañón. No en vano, es el principal gancho del Holiday, un circo un tanto decadente que acaba de llegar a la no menos decadente ciudad de Ferrol (...) Me siento en una silla de plástico y espero hasta que Fofito sale de la carpa, con su sempiterna camiseta roja y su bombín. Sudoroso después de darlo todo en la actuación, se sienta a mi lado y enciende un cigarrillo. Yo enciendo la grabadora.