De niño me encantaba la escuela. Me encantó aprender que era un buen estudiante, disfrutaba con mis compañeros. Recuerdo que mi mamá me dijo que cuando soy bueno en la escuela no tengo problemas, más adelante, para encontrar trabajo o ganar un dinero realmente bueno cuando estoy empleado. La vida sería un garabato, fácil y no tendría que preocuparme por nada.