edición general
3 meneos
24 clics
Descubren tres vulnerabilidades en auriculares Bluetooth que permiten a un atacante controlar tu móvil

Descubren tres vulnerabilidades en auriculares Bluetooth que permiten a un atacante controlar tu móvil

El problema no afecta solo a una marca en concreto, sino que son muchos los fabricantes que pueden tener modelos de auriculares afectados. Entre ellos, se encuentran Sony, Marshall, Jabra o Bose, según la información aportada desde Insinuator. Para que un atacante pueda explotar este fallo, necesita estar dentro del alcance del Bluetooth. A partir de ahí, podrían explotar estas vulnerabilidades e interactuar, sin necesidad de tener emparejamiento previo y sin que la víctima tenga que hacer algo.

| etiquetas: vulnerabilidades , bluetooth , móvil
3 0 0 K 44 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 44 actualidad
sorrillo #1 sorrillo
estas vulnerabilidades fueron detectadas hace meses. De hecho, hay parches disponibles desde junio de 2025
2 K 41
Gry #2 Gry
Entre otras cosas, los atacantes podrían acceder a los números de teléfono, listas de contacto o al historial de llamadas. Incluso podrían activar el asistente de voz y enviar mensajes, hacer llamadas o robar datos de ubicación.

La peligrosidad parece que depende de los permisos que tenga el cacharro que tengas conectado por bluetooth.
1 K 34

menéame