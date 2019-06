Un grupo de científicos de la Universidad de Foshán (Cantón, China) descubrió un nuevo virus llamado Alonghan, transmitido por garrapatas, que podría estar relacionado con una ola de infectados que azota varias zonas rurales del país asiático, según un artículo publicado este jueves en The New England Journal of Medicine. www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1805068