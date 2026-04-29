Descubren por qué las metástasis que se producen en los huesos resisten a los tratamientos

Un equipo de investigadores ha desvelado el mecanismo celular detrás de la resistencia de las células cancerígenas.
Las metástasis óseas son células cancerosas que se propagan desde un tumor primario hasta el tejido óseo. La metástasis no tiene cura, por lo que el tratamiento suele centrarse en intentar cronificarla y mejorar la calidad de vida del paciente. Ahora, un equipo de investigadores ha descubierto por qué la metástasis ósea resiste a las terapias.

| etiquetas: metástasis , huesos , tratamientos , células cancerígenas
UnMeroEspectador #1 UnMeroEspectador *
El primer paso para poder abordar esta enfermedad es saber cómo funciona y porqué resiste los tratamientos tradicionales. Pero veo que no solo eso sino que con tratamientos ya aprobados han confirmado que lo que le hace particular también es a su vez una diana terapéutica viable hacia la que apuntar para atacar los tumores metastásicos de hueso.
