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Descubren una isla hecha enteramente de restos de mariscos desechados por antiguos humanos

Descubren una isla hecha enteramente de restos de mariscos desechados por antiguos humanos

En un nuevo estudio científicos de Fiyi y Australia analizaron lo que creen que es un "basurero de conchas" de 1.200 años de antigüedad, un elegante término arqueológico para referirse a un montón de basura con restos de mariscos. "La primera explicación posible […] es la de un islote de desechos, formado in situ cuando un grupo de primitivos pobladores (posteriores a la cultura Lapita) vivieron en el lugar o cerca de él alrededor del año 760 d. C. y procesaron enormes cantidades de mariscos comestibles durante un período de varios siglos".

| etiquetas: antropología , isla , conchas , lapita , basurero
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29 comentarios
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Comentarios destacados:        
Kamillerix #1 Kamillerix
Por lo que se ve en la foto, mayormente berberechos (Cardium edule): les gustaba lo bueno... :-P
4 K 58
Owen_S._Wangensteen #6 Owen_S._Wangensteen
#1 Claro... Cardium edule en Fiji y Australia...
Por no hablar de que ahora el nombre correcto es Cerastoderma edule.
Cuánta desinformación.
1 K 16
Kamillerix #10 Kamillerix
#6 Perdón por ignorar que de los Cardiidae "Se conocen alrededor de 200 especies, en su mayor parte nativas de los trópicos" {0x1f44c}
0 K 11
FrayM #8 FrayM
#1 Fueron los bereberes, adictos a los bereberechos :shit:
16 K 126
tommyx #11 tommyx
#8 ya sabe dónde está la puerta,no?
2 K 33
Cuñado #13 Cuñado
#8 posteriores a la cultura Lapita

Una evolución natural. ¿Quién quiere lapas habiendo berberechos? :->
2 K 22
#16 JethroNull *
#8 amigo, a mi me ha gustado, ignora a los demás necesitamos más gente como tú
2 K 21
FrayM #20 FrayM
#16 Tal vez, realmente necesitemos a más gente como tú, estimulando ciertas actitudes, aptitudes, comportamientos...

Me llamas amigo; no te conozco y, sin embargo, lo acepto y te respondo agradecido con un abrazo amistoso.

Y abro una cerveza a tu salud, por supuesto :-)
2 K 27
MasterChof #17 MasterChof *
#8 por lo que aprobaron una resolución de la ONU sobre los BBHH (berberechos humanos) que nadie cumplió.
1 K 21
Lenari #21 Lenari
#8 Llamados así por aquella famosa frase "berebiri vinci" :-D
1 K 19
JohnnyQuest #14 JohnnyQuest
#1 Los precursores de UGT.
1 K 21
#3 Tensk
Demostración empírica de que los gallegos ya dábamos vueltas al mundo por aquel entonces.
6 K 54
#22 int21h
#3 Venía a poner esto mismo.
Mis dieses y cierro.
1 K 18
Ripio #2 Ripio
El voto del grillao de "Remermados" (sitio que arrasa en visitas) le da el sello de calidad a mis envíos.
{0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
1 K 36
ccguy #27 ccguy
#2 pudiendo votarte copia/plagio

phys.org/news/2026-04-scientists-year-fijian-island-built.html

Otto más de estos que traes de vez en cuando
0 K 20
#7 Albarkas
Como debía oler eso en verano... :troll:
1 K 30
#4 covacho
Sí, pero aparte de los sindicatos ¿Qué han hecho por nosotros los romanos?
2 K 27
Ripio #29 Ripio
Enlaza todas las fuentes.
Mientes de nuevo.

cc @eirene @euiomia
0 K 20
Jakeukalane #19 Jakeukalane *
Un conchero. Es lo más normal del mundo. Apunto dee votar sensacionalista.
1 K 18
MasterChof #18 MasterChof *
#15 los Borbones son bien conocidos por su memoria de pez.
De ahí el dicho: "Borbón y cuenta nueva"
1 K 18
#26 DotorMaster
#18 ya he perdido el hilo de la conversación jeje
0 K 15
#5 DotorMaster
El envío es interesante, aunque "descubren" no es lo más correcto, porque esos vertederos de conchas ya se conocían desde hace bastante tiempo.
0 K 15
#15 nosurrender
#5 Yo cuando era chaval y escuchaba en el Telediario "Esta mañana sus majestades han descubierto una placa en honor de etc, etc", siempre pensaba "Qué cojones "han descubierto"? No sabían de sobra que ya estaba ahí la puta placa?"
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Asmode0 #23 Asmode0
Concha su madre!!!
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Jonesy #24 Jonesy *
Hay una teoría antropológica de dice que los primeros homínidos africanos, en su migración hacia el norte, desarrollaron su inteligencia gracias a nutrirse de bivalvos, en las costas africanas. ¿de quien es esta teoría? ¿La cita Leakey , lo cita Marvin-Harris?
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MCN #25 MCN
En los tiempos que había libertad. Ahora con tanto woke sería un crimen contra la naturaleza. Cuando los hombres eran macho alfa y no había 30 géneros, y podías desayunar tranquilamente tres kilos de berberechos con tus cuatro o cinco mujeres.
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#12 nosurrender
De ácido úrico debían ir bien servidos...
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menéame