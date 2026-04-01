Descubren una isla hecha enteramente de restos de mariscos desechados por antiguos humanos

En un nuevo estudio científicos de Fiyi y Australia analizaron lo que creen que es un "basurero de conchas" de 1.200 años de antigüedad, un elegante término arqueológico para referirse a un montón de basura con restos de mariscos. "La primera explicación posible […] es la de un islote de desechos, formado in situ cuando un grupo de primitivos pobladores (posteriores a la cultura Lapita) vivieron en el lugar o cerca de él alrededor del año 760 d. C. y procesaron enormes cantidades de mariscos comestibles durante un período de varios siglos".