Descubren una isla hecha enteramente de restos de mariscos desechados por antiguos humanos

En un nuevo estudio científicos de Fiyi y Australia analizaron lo que creen que es un "basurero de conchas" de 1.200 años de antigüedad, un elegante término arqueológico para referirse a un montón de basura con restos de mariscos. "La primera explicación posible […] es la de un islote de desechos, formado in situ cuando un grupo de primitivos pobladores (posteriores a la cultura Lapita) vivieron en el lugar o cerca de él alrededor del año 760 d. C. y procesaron enormes cantidades de mariscos comestibles durante un período de varios siglos".
| etiquetas: antropología , isla , conchas , lapita , basurero
Por no hablar de que ahora el nombre correcto es Cerastoderma edule.
Cuánta desinformación.
Una evolución natural. ¿Quién quiere lapas habiendo berberechos?
Me llamas amigo; no te conozco y, sin embargo, lo acepto y te respondo agradecido con un abrazo amistoso.
Y abro una cerveza a tu salud, por supuesto
Mis dieses y cierro.
phys.org/news/2026-04-scientists-year-fijian-island-built.html
Otto más de estos que traes de vez en cuando
Mientes de nuevo.
cc @eirene @euiomia
De ahí el dicho: "Borbón y cuenta nueva"