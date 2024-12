Descubren 12 canciones inéditas de Michael Jackson en un trastero de Los Ángeles

Gregg Musgrove, ex oficial de la Patrulla de Carreteras de California, halló las cintas grabadas entre 1989 y 1991, antes de su álbum Dangerous. Destacan los temas Don’t Believe It, que da palabra a los rumores de presuntos abusos sexuales contra menores, y Truth on Youth, dueto de rap con LL Cool J, e incluye conversaciones entre Jackson y Loren sobre su proceso creativo. Jackson Estate, administradora de su legado, dejó claro que posee todos los derechos sobre esas grabaciones y composiciones, que no podrán publicarse, y menos comercialmente.