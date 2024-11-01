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Descubierta una enzima bacteriana capaz de sintetizar ADN a partir de proteínas, sin un molde de ADN o ARN de base [ITA]

Descubierta una enzima bacteriana capaz de sintetizar ADN a partir de proteínas, sin un molde de ADN o ARN de base [ITA]

Se trata de una excepción revolucionaria a una de las reglas fundamentales de la biología molecular. La enzima bacteriana DRT3 es capaz de sintetizar ADN a partir de una proteína, sin necesitar de un molde de ADN o ARN como base. El descubrimiento ha sido realizado por la Universidad de Stanford guiado por Alex Gao mediante el estudio de las isoenzimas DRT3a y DRT3b de Escherichia coli que producen no obstante secuencias repetitivas GTGTGT y ACACAC, respectivamente.

| etiquetas: proteín , drt3 , enzima
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2 comentarios
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juanitro #1 juanitro
¿Y qué escribe? ¿Novela negra?
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#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Podrá escribir sobre GATTACA
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menéame