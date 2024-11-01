Un desconocido donó 21 kilos de oro a la ciudad de Osaka para reparar las tuberías de agua

La ciudad de Osaka ha recibido una donación especial de lingotes de oro. El alcalde Hideyuki Yokoyama dijo el jueves que el oro, un total de 21 kilogramos, fue donado a la Oficina de Agua de la Ciudad de Osaka por un benefactor anónimo, con instrucciones específicas para utilizarlos para reparar su deteriorado sistema de tuberías de agua. El Sr. Yokoyama dijo: «Es una cantidad enorme de dinero. Reparar las viejas tuberías de agua requiere una inversión enorme, y estoy sumamente agradecido por esta donación».