“Su presidencia fue un manual de cómo no hacer las cosas”, apunta un cargo de la entidad. El deterioro institucional de SGAE no tiene precedentes en la cultura española. La actual presidenta, Pilar Jurado, supone una continuación: sus primeras declaraciones dicen que ‘la rueda’ no es un fraude, sino un modelo de negocio. No le importa la justicia de los repartos de derechos, sino frenar la intervención para seguir cobrando.