Desayunar, en lugar de no hacerlo, no tiene ningún beneficio para prevenir la obesidad [EN]

Saltarse el desayuno en vez de desayunar se ha asociado tradicionalmente con una mayor tendencia al sobrepeso y la obesidad, asociación que no ha sido nunca revisada metodológicamente ni analizada. Partiendo de una búsqueda entre 4732 resultados, se identificaron 8 artículos que cumplían con todos los criterios para hacer un metaanálisis. Los resultados obtenidos confirman que la evidencia actual no sostiene la recomendación general de comer y no omitir el desayuno para mejorar los marcadores relacionados con la obesidad.