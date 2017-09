El desastre de la negociación del Convenio TIC

¿Qué saben realmente los miles de trabajadores del sector sobre lo que se negocia? Algunos poco, la mayoría absolutamente nada. La opacidad en la negociación es total, no hay lineas rojas conocidas, ni posiciones negociadoras, no llega información de verdad a las plantillas. Recientemente hemos recibido información interna proveniente de CCOO sobre la negociación y no nos gusta en absoluto lo que hemos visto. En el próximo comunicado proporcionaremos un análisis de algunos puntos de la negociación,con la información que se nos ha negado a todos