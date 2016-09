El desastre fiscal europeo

1 meneos 2 clics

Antes de que nadie me acuse de defender prácticas fiscales evasoras, me parece importante hacer notar lo que ya he comentado en muchas otras ocasiones: que la obligación de las empresas es cumplir las leyes vigentes, y que Europa es un desastre tan grande e inabarcable en términos legislativos, que esas leyes permiten, de manera completa y rigurosamente legal, que se paguen cantidades ridículas en impuestos. ¿Es esto bueno? Decididamente no. Decididamente, habría que conseguir que las compañías pagasen los impuestos que deben pagar...