Desarrollan en Alicante una plataforma para detectar el Alzheimer de forma temprana a través de la voz

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) e ISABIAL han desarrollado una plataforma que permite detectar de manera temprana la enfermedad de Alzheimer. Esta tecnología se basa en el registro de la voz mediante tecnologías avanzadas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y aprendizaje profundo. Para ello, se vale de una aplicación móvil sencilla y accesible que recopila datos de voz en diversos contextos, como lectura de textos, narraciones espontáneas o respuestas a preguntas estandarizadas.