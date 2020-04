Desarmando el discurso TERF: ¿hembras humanas?

Una militante TERF ("Trans-Exclusionary Radical Feminist", en español "Feminista Radical Trans-Excluyente") subió a sus redes un video en el que justificaba por qué las personas trans no deben ser parte de los feminismos. Por supuesto que, primero, ellas no se autodenominan transexcluyentes aunque en la práctica lo son y segundo no hablan en plural del movimiento, aunque es necesario hacerlo. Negar la interseccionalidad de una de las organizaciones políticas más grandes del mundo, sería apelar a la necedad más necia.