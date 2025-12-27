Desaparecidos cuatro miembros de una familia española en un naufragio en Indonesia

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de Bali. Otros dos españoles pudieron ser rescatados de la embarcación, en la que viajaban once personas, y se encuentran bien. Fuentes de Exteriores han confirmado a EL PAÍS que las autoridades de Indonesia han confirmado a España la desaparición de los cuatro miembros de la familia, tras sufrir un naufragio y que los equipos de rescate siguen ...