Derrota parlamentaria histórica de Javier Milei que agrava la peor crisis del presidente argentino

El Senado rechaza el veto presidencial, un hecho inédito en 22 años, y modifica una ley que limita los decretos del gobierno. Milei atraviesa los peores momentos desde que llegó a la presidencia. Una combinación de factores políticos, económicos y sociales han debilitado su gobierno en varios frentes claves. El último revés ha sido una derrota histórica dado que el Senado ha rechazado el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad.
| etiquetas: javier milei , derrota , senado , argentina , veto , ley , discapacidad
comentandomintiendo acerca que Argentina iba de puta madre, y sobre que la gente estaba encantada con Javiercito, en esta otra:
www.meneame.net/m/politica/milei-muestra-mundo-promesas-extrema-derech
A mentir, a vuestra puta casa subnormales...
Los argentinos tiene 2 cosas enormes, el ego y la estupidez !
Y la ley no está aprobada. Ahora vuelve al congreso y necesita aprobarla con 2/3 de la cámara, algo de lo que el kirchnerismo no dispone. La ley se va a caer en el congreso. Eso por no contar que en un par de meses Milei tendrá mayoría en la cámara y podría derogarla.
chequeado.com/el-explicador/ley-de-emergencia-en-discapacidad-el-senad
Esto no es más que populismo para la turba.