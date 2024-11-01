Derrota parlamentaria histórica de Javier Milei que agrava la peor crisis del presidente argentino

El Senado rechaza el veto presidencial, un hecho inédito en 22 años, y modifica una ley que limita los decretos del gobierno. Milei atraviesa los peores momentos desde que llegó a la presidencia. Una combinación de factores políticos, económicos y sociales han debilitado su gobierno en varios frentes claves. El último revés ha sido una derrota histórica dado que el Senado ha rechazado el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad.