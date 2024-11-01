edición general
Derrota parlamentaria histórica de Javier Milei que agrava la peor crisis del presidente argentino

Derrota parlamentaria histórica de Javier Milei que agrava la peor crisis del presidente argentino

El Senado rechaza el veto presidencial, un hecho inédito en 22 años, y modifica una ley que limita los decretos del gobierno. Milei atraviesa los peores momentos desde que llegó a la presidencia. Una combinación de factores políticos, económicos y sociales han debilitado su gobierno en varios frentes claves. El último revés ha sido una derrota histórica dado que el Senado ha rechazado el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad.

tsukamoto #2 tsukamoto *
noticia en alusion a los "discapacitados" que tanto se rasgaban el otro dia las vestiduras comentando mintiendo acerca que Argentina iba de puta madre, y sobre que la gente estaba encantada con Javiercito, en esta otra:
www.meneame.net/m/politica/milei-muestra-mundo-promesas-extrema-derech

A mentir, a vuestra puta casa subnormales...
2 K 52
tsukamoto #5 tsukamoto
a mi, me pareze que como vuelva a ganar las presidenciales, aunque falta tiempo para ello, una cosa si va a quedar demostrada:
Los argentinos tiene 2 cosas enormes, el ego y la estupidez !
0 K 17
Tito_Keith #6 Tito_Keith
#5 no va a repetir porque lo van a tirar los que lo pusieron ahí. Ya está amortizado y saben que el enfermo no da para más
0 K 8
reithor #1 reithor
Con tanto disgusto le van a reunir con su perro
0 K 12
tsukamoto #3 tsukamoto
#1 ojalá
0 K 17
Lenari #4 Lenari
Milei tiene una intención de voto del 40% a mitad de mandato. En España eso solo lo han conseguido Felipe González y Aznar, en su pico de popularidad política. "Peor crisis de su mandato", ahem...
xD xD xD
xD xD xD
xD xD xD

Y la ley no está aprobada. Ahora vuelve al congreso y necesita aprobarla con 2/3 de la cámara, algo de lo que el kirchnerismo no dispone. La ley se va a caer en el congreso. Eso por no contar que en un par de meses Milei tendrá mayoría en la cámara y podría derogarla.
chequeado.com/el-explicador/ley-de-emergencia-en-discapacidad-el-senad

Esto no es más que populismo para la turba.
0 K 6

