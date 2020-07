Derivan al hospital a una menor de 14 años tras una intoxicación etílica en Sanxenxo

La adolescente, de 14 años, había estado en un local de ocio del puerto deportivo y fue encontrada por una patrulla de la Policía Local tirada en un callejón. Se alertó al 061, que la trasladó primero al punto de atención continuada (PAC) de Baltar. Allí fue valorada por los sanitarios. No presentaba signos de violencia pero, como no despertaba y no reaccionaba, se optó por derivar a la paciente al Hospital Provincial de Pontevedra, donde se atienden las urgencias pediátricas.