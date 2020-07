Tal vez podrían reflexionar sobre el hecho de que allí donde el PP es más moderado, la extrema derecha no tiene oportunidades, por eso no ha entrado en el Parlamento de Galicia; mientras que donde apuesta por la mano dura, como en Euskadi, no sólo se fracasa, sino que se le abre la puerta a Vox, que estará en Vitoria por primera vez.