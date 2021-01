La derecha ha vuelto a ganar la batalla del mural

¿Es inevitable moverse por lo emocional? Claro. Y quizá no sea deseable dejar de hacerlo. Pero no así. No comprando su marco. No haciendo lo que quieren. No cogiendo la galleta mientras se reparten el solomillo. Porque su plan es claro y está bien ejecutado. Y la extrema derecha avanza. Y el día que una persona de clase obrera acabe pensando que a él o ella la extrema derecha no le quita de comer, tendremos un problema. Pero para eso hay que explicar que sí lo hacen. Todo el rato. Sin parar.