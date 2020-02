'Der Kandidat', el documental para impedir que Strauss, que pedía amnistía para los nazis, llegase a canciller

En 1980, Franz Josef Strauss se enfrentó en las elecciones federales alemanas al socialdemócrata Helmut Schmidt. Un grupo de directores de cine grabaron un documental, no exento de dificultades, que reunía declaraciones del candidato conservador y noticiarios. Strauss, ex miembro de los Estudiantes Nacionalsocialistas, había pedido amnistía para los nazis, bombas nucleares para Alemania y mostró su apoyo a Pinochet y el Apartheid. La película solo era un collage con todas sus declaraciones durante 30 años. No fue canciller por poco.