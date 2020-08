Denuncian "sexismo" en la norma Covid-19 para los cursillos de los menores en la piscina de Burriana

La nueva normativa recoge una «cláusula que discrimina por razón de sexo» según denuncian ya que exige que los niños cursillistas vayan acompañados por adultos del mismo sexo .La madre de un menor cursillista, pone el grito en el cielo ante lo «discriminatorio» de la medida. «Siempre lo he llevado yo y ahora no se me permite ni siquiera inscribirlo porque he de aceptar esta medida sexista que no puedo cumplir», lamenta. La afectada ha remitido quejas y ha puesto en conocimiento «esta discriminación» al Ministerio que dirige Irene Montero