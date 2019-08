Denuncia por la Listeriosis en la Fiscalía Superior de Andalucía  

No he querido hacer rueda de prensa porque en este país la mayoría de los medios están al servicio de los políticos.No espero la dimisión de ninguno de los denunciados y responsables porque no lo harán ya que los que los votáis los manténeis ahí.Sólo espero que recaiga sobre ellos todo el peso de la justicia.La denuncia que recomiendo que leáis: www.justiciaporlasanidad.org/denuncia-listeriosis Documento de adhesión a la denuncia en Fiscalía por listas de espera en Andalucía: www.justiciaporlasanidad.org/adhesion-denuncia-fiscalia