Denis Villeneuve planea al menos dos películas de "DUNE"

Tras la magnífica LA LLEGADA y la dignísima BLADE RUNNER 2049 el genial Dennis Villeneuve no abandona la ciencia ficción ya que su próximo proyecto será una adaptación de DUNE. Tras la fallida versión de David Lynch de los años ochenta hay mucha expectación por ver de lo que es capaz Villeneuve a la hora de adaptar la novela de Frank Herbert. Además, parece que no tendrá que condensarlo todo en una película ya que el realizador ha comentado que "probablemente me lleve dos años realizar DUNE. El objetivo es realizar dos películas, tal vez más."