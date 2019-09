Demografía, tipos de interés y pensiones: el plan secreto del BCE para “salvar” Europa

La solución al problema demográfico de Europa no podía venir por el lado de la política (aunque siempre se intentará que parezca lo contrario), sino por el lado de la economía. La jugada es perfecta y no pasa nada por que realmente no sea un plan “secreto” (porque si lo fuera, yo no lo estaría contando...): la mayoría de la ciudadanía no tiene formación financiera (ni independencia de juicio) para comprender y valorar la jugada, así que se puede hacer a plena luz del día.