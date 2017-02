Demasiadas farolas y mal colocadas: El caso de Málaga (despilfarro y contaminación lumínica)  

Diseñar una ciudad no es tarea para políticos. Hay que contar con información técnica, especialmente cuando el sentido común es escaso. Ya hemos comentado el caso del diseño de los carriles bici en Málaga, un desastre que, aunque va mejorando con parches consigue que muchos ciclistas prefieran no usarlos. Otro tema, pendiente en muchas ciudades, es estudiar la iluminación urbana y la contaminación lumínica. Pensemos que una de cada tres personas del mundo no ha visto nunca la Vía Láctea por la contaminación lumínica (en EE.UU. son aún menos).