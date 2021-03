Los delfines se colocan con una sustancia alucinógena

Según se muestra en las imágenes la nueva serie documental de la BBC One, Dolphins: Spy in the Pod, los delfines se colocan con una toxina producida por el pez globo.

Con este hallazgo, el delfín pasa a engrosar la lista de animales que usan ciertas sustancias para elevarse un poco: Se sabe que los elefantes se emborrachan con frutas maduras, los monos hacen lo propio con frutas ricas en azúcar y etanol, los caballos comen malezas alucinógenas y las ovejas gustan del liquen narcótico.