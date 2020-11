Delcy Rodríguez quita importancia a que Estados Unidos y la UE no reconozcan las elecciones venezolanas La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este sábado que es "indiferente" que Estados Unidos y Europa no reconozcan el resultado de las elecciones parlamentarias venezolanas del próximo 6 de diciembre. "No nos importa, nos es indiferente porque existimos mucho mejor sin ustedes", ha asegurado en un acto público en una intervención recogida por el portal venezolano 'Últimas noticias'.