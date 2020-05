"Los dejaron morir solos": Más Madrid y PSOE cargan contra Ayuso por el protocolo de las residencias

El PSOE madrileño y Más País consideran que el protocolo desvelado por infoLibre y la falta de alternativas a la derivación hospitalaria "vulnera" los derechos de los mayores, que quedaron condenados en las residencias. "Lo que no tiene sentido es que pidas que no se derive a hospitales y no medicalices las residencias, ni evacúes, ni hagas nada. Eso es condenar a muerte a una persona", denuncia el diputado de Más Madrid Emilio Delgado